Schramberg Auf der Suche nach Weihnachten

Die Schaufenster-Rallye kann vom 24. bis zum 31. Dezember durchgeführt werden und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Man erkennt die Schaufenster an gelben Sternen mit einer Ziffer (1 bis 8) Die Tüten liegen ab Montag, 21. Dezember, in der evangelischen Kirche, im Rathaus, beim Fritze-Bäck und der Bäckerei Brantner zur Abholung bereit. Und: nur so lange der Vorrat reicht.

Bei Fragen darf man sich gerne telefonisch an Heike Obergfell, 07729/81 18, oder Simone Obergfell, 07729/918 95 89, wenden.