Schramberg Auf der Suche nach Lieblingsstücken

Schramberg. Wohl in jedem Zuhause findet sich ein persönlicher "Schatz", an dem das Herz der Bewohner besonders hängt. Dies können beispielsweise eine besondere Ansicht der Stadt, Postkarten, Krippen, Uhren, Zeichnungen, Bücher, Skulpturen oder Reklame-Schilder sein.

Solche "Heimatschätze" würden wir uns gerne bei unseren Lesern für eine Ausstellung in den Redaktionsräumen in der Hauptstraße ausleihen. Und da solche Lieblingsstücke oft auch eine Geschichte haben, interessieren wir uns selbstverständlich auch für die. Deshalb begleiten wir die Ausstellung mit einer Artikelserie über die Objekte, ihre Hintergründe und ihre Eigentümer.

Bei den Vorbereitungen für diese Leser-Ausstellung fanden wir unter anderem auch Unterstützung bei Carsten Kohlmann. Der Heimatkenner hat bereits mehrere Objekte im Kopf, die bei Schrambergern zuhause "schlummern". Kohlmann selbst hat ein originelles Objekt für unsere Ausstellung beigesteuert: den "Kirschwasserbeutel" – so nennt er das Fläschchen in Anlehnung an die bekannte Weinflaschenart "Bocksbeutel" aus dem Frankenland. Es ist ein Erzeugnis der Steingut- und Porzellanfabrik von Villeroy & Boch in Schramberg aus der Zeit zwischen 1900 und 1910. Erfunden hat das bis heute sehr bekannte und beliebte Dekor "Rembrandt" der Porzellanmaler Johannes Bartel, der am 22. Juni 1868 in Berlin geboren wurde und am 16. April 1923 in Darmstadt gestorben ist.