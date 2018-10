Schramberg Auf den Spuren von Krieg und Versöhnung

Auf der Rückreise der Geschichtsfahrt war ein Besuch von Verdun Pflicht. Verdun steht für eines der blutigsten Kapitel des Ersten Weltkriegs.

Am Ende kehrten laut Mitteilung alle Teilnehmer tief beeindruckt von ihrer Reise zurück, in dem Wissen und der Dankbarkeit in einem friedlichen Europa aufwachsen und leben zu dürfen.

Die Schüler des Geschichtskurses beteiligen sich an der Gedenkfeier am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, 11.30 Uhr, auf dem Friedhof in Sulgen. Sie werden ihren Beitrag zum Ersten Weltkrieg, den sie auf dem Friedhof von Marcinelle vorgetragen haben, wiederholen.