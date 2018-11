Schramberg Auf den nächsten Schnee vorbereitet

Schramberg-Tennenbronn. Aus einem großen Angebot von mehr als 600 Stücken neuer und gebrauchter Skiausrüstung auf den Tischen in der Festhalle konnten die Besucher ihre Ausstattung für kommende Winterfreuden auswählen.

Unter einem großen Angebot an Skiern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene konnten die Besucher auswählen aus, die schon kurz vor der Eröffnung des Verkaufs in der Halle warteten. Groß war die Auswahl auch bei den Stiefeln in verschiedenen Ausführungen und Farben.

Dagegen ist die Zeit der Snowboards schon wieder abgelaufen; nur noch vier Boards und ein paar Schuhe lagen auf einem Tisch am Rand und blieben dort auch unbeachtet liegen. Helme waren stark gefragt, die aber von den Sporthäusern angeboten wurden. War die Auswahl getroffen und der passende Stiefel gefunden, dann konnte an zwei Kassen bezahlt werden. Dort waren zuvor alle privat und von Firmen angelieferten Ausrüstungsstücke registriert und mit Preisschildern beklebt worden. So konnte bei der Abrechnung gegen Abend genau zugeordnet werden, welche Skier von wem neue Besitzer gefunden hatten. Es blieb aber auch einiges auf den Tischen liegen, das die Besitzer wieder zurücknehmen mussten.