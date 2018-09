Schramberg Auch nach 35 Jahren noch modebegeistert

Latz bezeichnete Schramberg als tolle Stadt, in der sie sich zu Hause fühle. In einem Fachgeschäft wie Vogelmann zu arbeiten sei etwas ganz anderes, als in irgendeiner Modekette. So etwas wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Sie habe Stammkunden über Jahrzehnte hinweg beim Einkauf begleitet und nette Gespräche gehabt.

Trotz Internet sei eine gute Beratung immer noch das große Plus des Fachgeschäfts vor Ort und werde von Kunden geschätzt. Für sie sei es jedes Mal ein tolles und schönes Gefühl, wenn die Kundinnen mit neuer Bekleidung glücklich aus dem Geschäft nach Hause gingen. Textilkaufmänner und -frauen seien nach wie vor eine wichtige Berufsgruppe. Sie sorgten dafür, dass die Menschen gut gekleidet ausgingen, bekräftigte die Jubilarin gegenüber dieser Zeitung.