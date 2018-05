Nicht ganz neue Wege, aber eine neue Richtung nahm die Prozession der katholischen Gemeinde zu Fronleichnam durch die Innenstadt von Schramberg. Nach dem Gottesdienst in St. Maria trugen Vikar Markus Schneider und Pfarrer Rüdiger Kocholl die Monstranz durch die Hauptstraße zunächst zum Altar auf dem Rathausplatz. Dort zeigte der Blütenteppich der Kolpingjugend das Motto "Suche den Frieden und jage ihm nach". "Nehmt Neuland unter den Pflug" hieß der Leitspruch dann am geschmückten Platz vor der Kirche Heilig Geist, zu dem die Ministranten mit vielen bunten Blüten geschmückt hatten. Die Kindergarten sangen sehr berührend, "in Schramberg bin ich daheim, nirgends kann es schöner sein." Foto: Ziechaus