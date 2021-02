Schramberg Auch in der Kirche wird’s närrisch

Schramberg/Lauterbach. Aufgrund vieler positiver Rückmeldungen werden Pfarrer Rüdiger Kocholl und Diakon Reiner Lehmann in unregelmäßigen Abständen weiterhin Telefongottesdienste anbieten. So wird etwa am Fasnetssonntag, 14. Februar, ein närrischer Gottesdienst angeboten, bei dem laut Mitteilung unter anderem die Narrenmärsche der Gemeinden zu hören sein werden.