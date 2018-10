Schramberg Auch Halle in Sulgen ist wichtig

Für die Festhalle werde derzeit eine Machbarkeitsstudie für eine Sanierung erstellt. Eine Kostenermittlung und der Einstieg in die Planung sei für 2019 vorgesehen, eine Umsetzung der Sanierung 2020. "Die Halle in Sulgen ist so wichtig wie die in Tennenbronn oder in anderen Stadtteilen", bekräftigte Herzog. Seckinger wollte wissen, ob bei der Sanierung auch an eine Bühne gedacht werde. Seit rund 30 Jahren werde an der Halle herumgeflickt und es sei auch einmal ein Anbau im Gespräch gewesen.