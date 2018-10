Schramberg Auch eine Jodeleinlage darf nicht fehlen

Nach gut drei Stunden stimmte "Viera Blech" den Schlussakkord mit der Polka-Eigenkreation "Von Freund zu Freund" an. Den zwei Zugaben schoben sie noch "Sierra Madre" hinterher.

Am Sonntag hatte das Bedienpersonal des Musikvereins beim Servieren von Schlachtplatten und Viertele alle Hände voll zu tun.

Für die musikalische Unterhaltung beim Frühschoppen sorgte der Musikverein Rötenbach bei Titisee-Neustadt. Später wurden die Badener von der Jugendkapelle Waldmössingen abgelöst, ehe die Hauptkapelle des Gastgebers das musikalische Zepter auf der Bühne bis zum Festausklang am Abend übernahm.

Mit den Besucherzahlen zeigte sich Vorstandssprecherin Yvonne Wallum an beiden Tagen mehr als zufrieden.

Trotz des digitalen Zeitalters mit Internetforen gibt es immer noch die Möglichkeit, per Brief neue Freundschaften zu knüpfen. So geschehen beim Musikverein Eintracht Waldmössingen. Für das Weinfest wollte die musikalisch-organisatorische Leiterin Yvonne Fasnacht den Musikverein Rötenbach bei Alpirsbach anschreiben. Die Kontaktadresse hatte sie über Google gesucht und auch gleich gefunden.

Beide Parteien schrieben sich ein paar Mal hin und her. Als jedoch die Zusage aus Rötenbach in den Briefkasten von Fasnacht flatterte, wunderte sich diese beim genaueren Hinsehen über die Postleitzahl, die so gar nicht in die Region passte. Beim Recherchieren stellte sich heraus, dass sie den Musikverein Rötenbach bei Titisee-Neustadt kontaktiert hatte. Auch dort hatte man sich über die Anfrage gewundert, wie die Musikfreunde aus der Nähe des Titisees beim Frühschoppenkonzert am Sonntag in Waldmössingen verrieten.

Spontan luden sie die "Eintracht" zum Gegenbesuch im Herbst 2020 zu deren Forellenfest ein.