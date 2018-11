Schramberg Auch die kleinen Zuschauer sind verzaubert

Eines dieser Meereswesen war schon auf der Bühne – was genau da aber in dem unförmigen blauen Stoffsack auf der Bühne zappelte, blieb dem Publikum noch eine Weile verborgen. Erst nach und nach schälte sich mit anmutigen Bewegungen eine Wasserfee aus den Tüchern, welche – wie die Erzählerin berichtete – ihren Feentropfen auf dem Meeresgrund bereits seit 111 Jahren nicht mehr verlassen hatte.

Was zunächst als fröhlicher Tanz mit Delfinen an der Wasseroberfläche begann, wurde bald zu einem großen Abenteuer für die quirlige Fee: Durch einen Sturm an Land gespült, fand sie sich im Dschungel wieder und musste sich in einer für sie gänzlich unbekannten Welt zurechtfinden. Selbst mit den eigenen Beinen gab es zunächst Probleme – diese wuchsen erst am Strand und da eine Wasserfee ansonsten einen Fischschwanz hat, musste sie das Gehen erst lernen.

Nach vielen Abenteuern fand die Fee schließlich ihren Weg zurück ins Meer und mummelte sich am Ende der Aufführung wieder in ihren altbekannten Wassertropfen am Meeresgrund ein.