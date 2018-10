Schramberg Auch das schöne Wetter trägt zum Gelingen des Wochenendes bei

Von Freitag bis Sonntagmittag war der Chor im Feriendorf des Familienerholungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart untergebracht. Vorsitzende Ulrike Pfaff hatte gemeinsam mit dem Ausschuss mit dem Ort und dem Programm eine gute Hand bewiesen, um Proben und gemeinsame Freizeitaktivitäten durchzuführen.

Motivierend und gekonnt gestaltete laut Mitteilung die Dirigentin Stephanie Dietrich die Proben für die Missa brevis (Kleine Orgel-Solo-Messe) von Haydn für das Hochamt an Weihnachten und Teile der Mainzer Messe als Beitrag für den Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Martin in Langenargen.

Nach der Probe am ersten Abend saß der Chor noch gemütlich zum Gespräch und zum Singen neuerer und älterer Lieder in der "Bodenseestube" zusammen.