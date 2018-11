Schramberg Architektur und Kultur inspiriert durch Heimat

Denn nur was das Prädikat "besonders" verdient, hat es auch wirklich ins Magazin geschafft – egal, ob es sich um Gebäude, um die kreativen Köpfe dahinter oder Designobjekte handelt. Da ist beispielsweise das traditionelle Weißtannenschindelhaus, erbaut von Christian Lehmann aus St. Georgen, das in der Gemeinde Oberried steht oder die "Black Forest Lodge" am Feldberg. Moderne Schwarzwaldarchitektur mit viel Holz, Glas und Natursteinen ist das Hauptmerkmal dieser Anlage in Altglashütten. Eispickel als Türklinken und Milchkannen als Schirmständer runden die Lodge, die früher einmal ein schlichter Klinikbau war, charmant ab.

Claudia Karrer, die vor rund acht Jahren von Konstanz nach Schramberg gezogen ist, zeigt aber nicht nur Schmuckstücke im Hochschwarzwald, sondern auch in der Nachbarschaft: So widmet das Heft, das sich optisch wie auch inhaltlich weiterentwickelt hat, dem Terrassenbau gleich mehrere Seiten, Arbeiten von hiesigen Architekturbüros werden vorgestellt und "Bauart" widmet innovativen Techniken und Hintergrundberichten (beispielsweise über das Forum Weißtanne) gleich mehrere Beiträge.

Unter dem Titel "Hinaus aus dem Schwarzwald..." stellt Karrer den Schramberger Peter Böckeler vor, der seine Träume als Zimmermann und Holzbau-Architekt in Kanada verwirklicht und hier in seiner Heimat unter anderem als Zuberbauer bei den Da-Bach-na-Fahrern bekannt ist.