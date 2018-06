Schramberg Arbeiten weit fortgeschritten

Schramberg-Waldmössingen. Dem Ortschaftsrat lag in seiner Sitzung am Montag ein aktueller Sachstandsbericht über die in Waldmössingen geplanten Projekte vor, den das Ratsgremium in der April-Sitzung beantragt hatte. Hierzu gehörte auch der zweite Bauabschnitt des Vollausbaus der Kirchbergstraße auf einer Länge von circa 200 Metern.

Wie Ortsvorsteherin Claudia Schmid bekannt gab, seien die Arbeiten dort schon sehr weit fortgeschritten. Die beauftragte Straßentiefbaufirma Meyer aus Villingen-Schwenningen arbeite zügig. Die Fertigstellung sei für August geplant, wahrscheinlich werde dies sogar schon früher der Fall sein, stellte Schmid in Aussicht.

Das hörten die Räte gerne, nachdem die Firma beim ersten Bauabschnitt insbesondere die betroffenen Anlieger vor eine große Geduldsprobe gestellt hatte. Sie hatte den Feinbelag erst Anfang Dezember aufgebracht, wodurch die Straße gegenüber dem Bauzeitenplan rund zwei Monate später für den Verkehr freigegeben werden konnte.