Schramberg Arbeiten auf der Zielgeraden

Die Holzfassade im Außenbereich am Südgiebel sei an Silvester 2017 fertiggestellt und das Gelände, auf dem später der Haupteingang entstehe, sei eingeebnet worden. Die Haustechnik sowie die Installation der Heizungsanlage seien an Fachfirmen vergeben worden. Geheizt werde mit Erdwärme, für die drei Bohrungen in eine Tiefe von 110 Metern erfolgten. So eine Anlage sei zwar in der Anschaffung etwas teurer, erfordere jedoch kaum Wartungskosten und sei günstiger im Betrieb, so Di Simio.