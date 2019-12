Schramberg Arbeiten an Freibad Tennenbronn kommen voran

Die wichtigste Frage an die Verantwortlichen vorab: Ist die Wiedereröffnung im Mai 2021 realistisch? "Ja", kommt es wie aus der Pistole geschossen von Uwe Keppler und Dieter Veker vom Architekturbüro Schick aus Karlsruhe. Dieses hat übrigens auch den Umbau des Hallenbads in Sulgen gemanagt. Die einzige Einschränkung: "Das Wetter muss mitspielen und das weiß natürlich keiner", so Keppler.

"Derzeit wird die Baustelle eingerichtet", sagt Huber. Heißt: Es wird eine Baustraße erstellt, damit die schweren Maschinen problemlos an jede Stelle fahren können. Der Aushub wird zum Teil mit 30-Tonnern abgefahren, daher muss die Straße robust sein. Auf eine Geotextilie wird daher eine 30 Zentimeter starke Schotterschicht gelegt.