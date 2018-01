Schramberg Antworten auf die großen "W"

"Wild, Schafe und Ziegen, und dann werden Kälber zur Beute", befürchtet Schäfer Theo Lehmann, der täglich bis zu sieben Schafherden an den steilen Hängen rund um Schramberg betreut. Er wird bei der Informationsveranstaltung über seine Erfahrungen mit verschiedenen Schutznetzen für Schafherden berichten. Er brauchte für seine Schafhaltung mindestens 14 gut ausgebildete und damit sehr teure Herdenschutzhunde und eine Bevölkerung, die sich nicht durch das Gebell dieser Hunde um den Schlaf gebracht fühlt.

Über Anpassungsprobleme mit den Schutzhunden wird der Schäfer Herbert Schaible berichten. Die Ergebnisse des zweijährigen Projekts fasst Anette Wohlfarth vom Landesschafzuchtverband zusammen, und Micha Herdtfelder von der forstlichen Versuchsanstalt Freiburg wird Biologie und Verhalten von Luchs und Wolf beleuchten.

Der Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg und der Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald laden die zu einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung "Weidetierhaltung und Wolf – geht das?" ein. Gemeinsam mit Schäfern sowie Vertretern von Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz und Tourismus soll über die Auswirkungen auf Landwirtschaft, Landschaftserhalt, Tourismus- und Freizeitwirtschaft gesprochen und diskutiert werden. Michael Lehrer, Bürgermeister der Gemeinde Aichhalden, wird moderieren.

