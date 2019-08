Schramberg Anonymer Schreiber schwärzt Stadtverwaltung an

Die Konstituierung der Ortschaftsräte Tennenbronn und Waldmössingen hätte der an Lebensjahren älteste Ortschaftsrat leiten müssen, schrieb er überzeugt. Die bisherigen stellvertretenden Ortsvorsteher seien seit der Kommunalwahl lediglich "normale" Bürger und könnten kein Gremium verpflichten. "Es schreit zum Himmel, was in meiner Geburtsstadt Schramberg abläuft", sagte er. Auch das Innenministerium habe ihm bestätigt, dass die Wahlen und Abstimmungen rechtswidrig seien.