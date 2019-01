Schramberg Anmeldung zur Bach-na-Fahrt bei Vollversammlung

Schramberg. Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, bestehen bei dem feucht-fröhlichen Spektakel für neue Teams gute Chancen auf einen Startplatz. Da den Da-Bach-na-Fahrern der Nachwuchs am Herzen liegt, wurden die Chancen für junge Erstfahrerteams durch Anpassung der Ziehungsregularien erheblich erhöht. Am Freitag, 25. Januar, findet daher um 20 Uhr in der Szene 64 die erste Vollversammlung statt, in welcher man sich zur diesjährigen Da-Bach-na-Fahrt anmelden kann. Die Da-Bach-na-Fahrer bitten um vollzähliges Erscheinen aller Fahrer zu dieser Pflichtversammlung.