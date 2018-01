Schramberg Andrea Tomschy übernimmt den Vorsitz

Im vergangenen Jahr wurde der rechtzeitig angekündigte Personalwechsel gut vorbereitet. Hier war es besonders erfreulich, dass recht schnell Nachfolger sowie weitere Mitglieder für den Kirchenchorausschuss und den Vorsitz gefunden werden konnten, heißt es in einer Mitteilung.

Als Vorsitzende wurde Andrea Tomschy, als Schriftführerin Marion Straub, als Kassiererin Christl Knecht und als Notenwartin Mechtild Hunzinger sowie Hildegard Klaussner gewählt.

Zudem wurden Michaela Schottenbauer und Berthold Zehnder als neue Beiräte in den Ausschuss berufen. Peter Faller und Erich Kommer wurden als Beiräte gewählt sowie die beiden Kassenprüfer Karl Nagel und Thomas Neff in ihrem Amt bestätigt.

Der Präses Meinrad Herrmann und der Chorleiter Rudi Schäfer verabschiedeten die ausscheidenden Ausschussmitglieder mit dankenden und lobenden Worten sowie jeweils einem Präsent. Der Führungswechsel konnte an diesem Abend in einer harmonischen Runde erfolgen. Karl Nagel rief anschließend das Jubiläumsjahr des Kirchenchors im Jahr 2011 noch einmal mit einem Film in Erinnerung.