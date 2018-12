Schramberg Anderen eine Freude bereiten

Die Bischof-Nikolaus-Gewänder konnte er bei der Kirchengemeinde ausleihen. Unter den klassischen Rauchmänteln von Pfarrern trug er ein weißes Unterhemd, auf dem Kopf eine Mitra. Auch einen radlosen Schlitten, vollbepackt mit Weckenmännern, hatte er dabei und von Anfang an hatte er vor allem eine Motivation: den Kindern eine Freude zu bereiten.

Uhl zeigt auf dem Sofa des Wohnzimmers Fotos von seinen Nikolaus-Auftritten. Auf den Bildern sieht man ihn in der Musikschule in Schramberg, im Don-Bosco-Kindergarten, bei Asylbewerbern in der Majolika und bei privaten Feiern. Knecht Ruprecht hatte er nicht dabei, auch keine Rute.

Das Bild vom Nikolaus habe sich in den Jahren geändert. Früher sei er strenger gewesen, die Kinder hätten sich manchmal eher vor ihm gefürchtet. Auch heute komme es noch vor, dass manche Kinder weinen, wenn er kommt, erzählt Josef Uhl.

Historischer Nikolaus von Myra einer der ersten Sozialarbeiter

Die historische Figur, Nikolaus von Myra, sei einer der ersten Sozialarbeiter gewesen, erklärt Josef Uhl. Der Bischof habe drei Frauen vor der Prostitution bewahrt, indem er ihnen über Nacht Goldkugeln aufs Bett legte.

Mit dem Freudenbringer könne er sich identifizieren. Uhl legt Wert darauf, den Nikolaus von den anderen Gabenbringern "Christkind" und "Weihnachtsmann" abzugrenzen. Wenn er als Nikolaus unterwegs ist, liegt eine Scheibe in seinem Auto aus: "Weihnachtsmannfreie Zo-ne".

Schon vor drei Jahren habe sich Uhl überlegt, Schluss zu machen mit dem Nikolaus-Dasein. Jetzt ist es zumindest für Kinder soweit. Dieses Jahr tritt er das letzte Mal in einem Kindergarten auf: in der Kita Eckenhof. Einen ganzen Vormittag wird er am heutigen Nikolaustag dort sein, mit den Kindern Tee trinken und singen und für strahlende Augen sorgen. Weiterhin als Nikolaus werde er noch im Altenheim "Fritz Fleck" auftreten, sagt er. Als Nikolaus wolle er dort auf Weihnachten vorbereiten und das auf religiöse Weise, nicht kommerziell.