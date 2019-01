Schramberg Andenken an die Pionierinnen wahren

Die Verteilung der Ausschussmandate, so Lixfeld, zeige, dass auch in der politischen Wirklichkeit geschlechterspezifische Arbeitsteilung herrschte: Es waren in erster Linie soziale Belange, die im Zentrum ihrer politischen Tätigkeit standen, ganz praktische Fragen des Überlebens in den Nachkriegsjahren bestimmten ihre Arbeit. Auch wenn diese Aufgaben für die Zeitgenossen enorm wichtig und beide Frauen hoch angesehen waren, wurde Berta Kuhnt 1922 nicht wiedergewählt – setzte sich aber genau wie Bantle, die gar nicht wieder angetreten war, auch ohne politisches Mandat weiterhin in der Sozialfürsorge ein.

Immer wieder wies Lixfeld auch auf die Probleme hin, vor denen die Forschung gerade auf dem Gebiet der Frauengeschichte steht: Frauen sind in historischen Quellen oft erstaunlich wenig präsent und wurden so von ihren männlichen Zeitgenossen geradezu marginalisiert.

So fanden Schramberger Gemeinderätinnen beispielsweise erschreckend wenig Erwähnung in den lokalen Zeitungen und auch in Sitzungsprotokollen tauchen sie seltener auf. Was dies konkret bedeutet, zeigte Lixfeld am Beispiel der Gemeinderätin Josefine Werner, die während ihrer sechsjährigen Amtszeit (1922 bis 28) nicht einmal Erwähnung in den Sitzungsprotokollen des Gemeinderats findet. Ihre politische Laufbahn lässt sich damit nur ansatzweise mithilfe privater Fotografien rekonstruieren. Selbst die hoch geschätzte Berta Kuhnt geriet in Vergessenheit. "Das Engagement der frühen Kommunalpolitikerinnen", so Lixfeld "wurde soweit aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt, dass ihre Namen auf der 1988 herausgegebenen Liste der Gemeinderatsmitglieder seit 1919 fehlen". Umso wichtiger ist es, das Andenken an die Pionierinnen des frühen 20. Jahrhunderts zu wahren – sei es, indem Frauen auch heute wählen und gewählt werden – aber auch, indem die Erinnerung an Schrambergs erste Politikerinnen bewusst wachgehalten wird.