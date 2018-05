Schramberg An zwei Abschnitten gegen die Flammen

Schramberg-Sulgen. Wesentlich im Erstangriff war das Retten von möglichen "Verletzten". Mit den notwendigen Informationen ausgestattet, an welcher Stelle des weitläufigen Firmengeländes der automatische Rauchmelder – aufgrund von Schweißarbeiten – ausgelöst hatte, hieß es für die erste Gruppe, unterstützt von der Kern-Liebers-Betriebsfeuerwehr, in einem dem Haupteingang entgegengesetzt gelegenen Gebäude tätig zu werden. Dort, so die Annahme, gebe es im "Brandbereich" fünf vermisste Mitarbeiter.

Um zu vermeiden, dass Rauch in bislang sichere Räume im Nachbargebäude dringt, über dessen Verbindungstür der Zugang zum Brandort erfolgen musste, galt es für die Atemschutztrupps zunächst einen Rauchvorhang vor der Tür anzubringen. Weitere Kräfte konnten dabei die erste "Verletzte", die sich zunächst, selbst aus der direkten Gefahrenzone hatte retten können, zur weiteren Versorgung zu den Betriebssanitätern bringen.

Nachdem nach der weiteren Annahme auch in zwei an grenzenden Gebäuden die Rauchmelder Alarm ausgelöst hatten, wurden weitere eintreffende Fahrzeuge der Abteilung Sulgen und Heiligenbronn an die betreffende Gebäudeseite zu einem zweiten Einsatzabschnitt beordert, um dort Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung einzuleiten.