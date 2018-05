Schramberg. Ein unbekannter Täter hat am Samstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr, in der Schiltachstraße in Schramberg an einem dreiachsigen Auto-Transportanhänger alle sechs Reifen zerstochen. Dies teilt die Polizei mit Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 27 01-0, entgegen.