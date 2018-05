Schramberg Am Ende singt der ganze Saal mit

Erfindung des Grammofons schlägt ein neues Kapitel der Musikgeschichte auf

Frühlingsimpressionen aus Frankreich offerierten die Saloniker mit der Komposition "Voici Le Printemps". Vogelstimmen aus Flöte und Klarinette verbreiteten eine frühlingshafte Atmosphäre. Das weiche Stimmungsbild wurde gekrönt von der jubelnden Violinstimme. Einen grandiosen Auftritt hatte Katrin Mayer mit ihrer Arie "Je dis que rien ne m’épouvante" als Micaela aus der Oper "Carmen". Sie überzeugte sowohl gesanglich als auch schauspielerisch und meisterte bei dieser schwierig zu singenden Arie sonore Tiefen wie strahlende Höhen mit Bravour. Dank ihrer hervorragenden Ausbildung und ihrer großen Begabung und Ausstrahlung waren auch Ausdruck, Mimik und Bewegung kein Problem für sie und so erntete sie gleich zu Beginn riesigen Applaus. Die Saloniker begleiteten mit zarter Einfühlung.

Ein neues Blatt in der Musikgeschichte wurde, wie der Moderator erläuterte, mit der Erfindung des Grammofons als Medium zur Konservierung der Töne aufgeschlagen. Aus der Oper "Matinata", einer der ersten Aufnahmen der deutschen Grammofon-Gesellschaft, ließen die Saloniker den spannungsvollen Orchestersatz erklingen. Die Singstimme des Solotenors Caruso übernahm brillant die Violine. Der Pianist begleitete mit lebhaften Arpeggien.

Mit einem großen stilistischen Sprung über den großen Teich kamen die Ausführenden beim Musical und Early Jazz an. Tenorsolist Manuel Weinmann verkörperte bei seinem ersten Auftritt mit dem Song "In der Straße wohnst du" aus dem Musical "My Fair Lady" überzeugend in Tongebung und Ausdruck den Liebhaber.

"Gefährliches Spiel" bringt die Zerreißprobe einer verbotenen Liebe auf die Bühne

Gefühle der Sehnsucht und Dramatik sprachen aus dem Sopransolo von Katrin Mayer "So in Love" aus dem Musical "Kiss me Kate". Mit ihrer hervorragenden Gesangstechnik meisterte sie auch die feinsten Nuancen in der Dynamik.

Herrliche Zweistimmigkeit des Gesangs-Duos spiegelte beim Duett "Wahres Glück" von Stephen Flaherty die harmonische Zweisamkeit. Das Happy End wurde durch ein verliebtes Tänzchen auf der Bühne glaubhaft demonstriert. In der Zerreißprobe einer verbotenen Liebe stehend verkörperten die beiden Darsteller beim Duett "Gefährliches Spiel" von Frank Wildhorn überzeugend die ambivalenten Gefühle. Der Abgang erfolgte in getrennten Richtungen.

Mit der heimlichen amerikanischen Nationalhymne, dem Konzertmarsch "Stars and Stripes" übernahmen die Instrumentalisten wieder das Programm. Zum ersten Mal waren nun mit feierlichem Einsatz die Blechblasinstrumente Trompete und Posaune gefordert. Die Melodieführung war der Violine vorbehalten. Mit Gezwitscher mischte sich die Piccoloflöte ein. Auch das Publikum konnte sich nicht mehr halten und klatschte mit.

Als Klassiker der Jazz-Frühzeit durften der Ragtime "The Entertainer" von Scott Joplin und der Dixie "Tiger Rag" mit ihrem synkopierten Rhythmus nicht fehlen. Besonderen Eindruck machte die Posaune mit ihren Schleifern. Mit "I Got Rhythm" setzte die Sopranistin noch eins drauf. Der Bänkelsong "Mack the Knife", darstellerisch und gesanglich packend geboten von Manuel Weinmann, ging unter die Haut.

Brillanter gesanglicher Schlusspunkt war das Duett "Komm mit nach Varasdin" aus der Operette "Gräfin Mariza", das vor Feuer und Leidenschaft sprühte. Die stets wechselnde Kostümierung der Sänger entsprach dem jeweiligen Titel. Zuletzt stand Katrin Mayer im verführerischen blauen Glitzerkleid auf der Bühne. Die Saloniker rundeten das abwechslungsreiche Programm mit dem schwungvollen Walzer "Les Violettes oder Frühlingskinder" ab, doch ließen die begeisterten Zuhörer die Akteure nicht ohne Zugaben von der Bühne, wobei der musikalische Leiter bei "Summertime" auf die Tasten des Akkordeons drückte. Zum Posaunensolo sang der ganze Saal mit.