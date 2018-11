Schramberg Am bisherigen Standort nur dreigeschossig

Schramberg-Tennenbronn. Dabei stellte Stadtplaner Rudolf Mager klar, die vier Vorschläge an drei Standorten in Tennenbronn seien keine Entwürfe für eine neue Halle. Wolfgang Teuchert von den ktl-Architekten in Rottweil zeigte nur Möglichkeiten für die Umsetzung des von Vereinen und Ortschaftsrat gewünschten Raumkonzepts.

Danach soll auf einer Grundfläche von 1231 Quadratmetern eine Halle mit den Maßen 18 auf 28 Metern mit Nebenräumen entstehen. Ähnliche Neubauten könnten an den Standorten Dorfweiher und am Krone-Areal gebaut werden; am bisherigen Standort sei ein Neubau oder eine Sanierung mit drei Geschossen denkbar.

Am Dorfweiher könnte die neue Halle parallel zur Straße auf dem bisherigen Festplatzgelände stehen – mit Parkfläche und Zufahrt auf der Wiese bis zum Gersbach. Vom Dorf her käme man über einen Vorplatz ins Foyer und in die Halle mit einer Glasfassade zum Weiher hin. Auf der anderen Seite wären Küche und Geräteräume. Darüber, im Obergeschoss, käme man über eine Galerie in Umkleideräume mit Duschen. Eine Brücke könnte von der Straße direkt in das Obergeschoss führen. Richtung Weiherhalde wäre ein Zugang zur Bühne und der Parkplatz mit den geforderten 80 Stellplätzen.