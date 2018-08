Schramberg Altes Blech erlebt bei "Garagengold" neue Blüte

In Kooperation mit dem Schwarzwälder Moped & Roller Museum Bad Peterstal organisieren die beiden Museen unter dem Titel Garagengold eine Oldtimer-Zweirad- Verkaufsausstellung. Die Organisatoren bieten eine Vielzahl an historischen Zweirädern vom Moped bis zum Motorrad von den 1960er- bis in die 1980er-Jahren an, die nicht nur mobile Technikgeschichte geschrieben haben, sondern von denen man in der Jugend geträumt hat.

Für alle diejenigen, die ein Oldtimer-Zweirad im Keller oder in der Garage stehen haben, oder einfach nur mal gucken, aber nicht kaufen möchten, bietet das Museum in seiner neuen Sonderausstellung Garagengold eine kostenlose Verkaufsplattform an.

"Das Museums-Team verspricht einen Motorrad-Himmel auf Erden. Neben fahrbereiten Fahrzeugen wird es natürlich auch Erhaltenswertes geben, das auf die Restaurierung wartet", so Museumsleiter Harald Burger.

Weitere Informationen: Harald Burger, Telefon 07422/2 93 01