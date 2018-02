Schramberg Alternativer Elferrat voll mit dabei

Am Schmotzigen, 8. Februar, veranstaltet die Braustube Schraivogel zum Auftakt der heißen Phase einen Fasnetsball. Beginn ist um 20 Uhr. Der AE hat sein Kommen angekündigt, um das Programm mitzugestalten. Sein Motto für diesen Abend ist Verschlusssache, doch werden viele Gärtner und Gartengestalter erwartet. Mit neuen, täglich wechselnden Programmen und altbekannten Liedern wird man den Alternativen Elferrat auch dieses Jahr wieder in den Lokalen der Stadt erleben.

Die spontane und unangemeldete Teilnahme am großen Umzug am Fasnetsmontag ist zu erwarten. Ebenso ist geplant, mit Abordnungen und einem neuen, noch größeren Umzugswagen an Umzügen in den umliegenden Gemeinden teilzunehmen.

Seit vielen Jahren gestaltet der AE am Fasnetsdienstag. 13. Februar, einen Abschluss mit einer schaurig-schönen Fasnetsbeerdigung. Dafür lädt die Gruppe ab 20.07 Uhr ins Café Hirschbrunnen ein. Unter dem Motto "Mir geh’n no lang nit heim" wird allerlei Skurriles aus dem Bereich der K(l)einkunst geboten werden. Im Rahmen der "Aktion Narrentreff" gibt es laut Ankündigung an diesem Abend auch Livemusik.