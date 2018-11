Schramberg Alte Erinnerungen aufgefrischt

Schramberg-Tennenbronn. Nach dem obligatorischen Gruppenbild empfingen Pfarrerin Lisa Interschick und Diakon Andreas Wolfgarten die Gruppe in der evangelischen Kirche zu einer Dankandacht. "Was ist Glück?" Dieser Frage ging Pfarrerin Interschick in ihrer Predigt nach.

Zum Totengedenken an die 13 Verstorbenen des Jahrgangs wurde jeweils eine Kerze entzündet und ein Grabgesteck niedergelegt. Mit Liedern, Fürbitten und Texten beendeten die Jahrgänger die beeindruckende Dankandacht, heißt es in einer Mitteilung.

Im Gasthaus Löwen feierte die Gruppe gemütlich weiter. Mit einer Hommage an den bereits verstorbenen Schulkamerad Gotthard Haas, der die passenden Reden in seiner launigen Art verfasste, erinnerte Gerhard Merz in seiner Begrüßung, indem er zur Freude der Anwesenden Ausschnitte daraus vorlas.