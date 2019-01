Schramberg Als Förderer der Kirche bekannt

Im Alter von 23 Jahren zog er 1860 mit seinen Eltern von Venedig nach Schramberg, wo sein Vater 1840/43 für die Familie ein neues Schloss (Landhaus) gebaut hatte. Nach seiner ersten Heirat mit Gräfin Mechthilde von Arco-Zinneberg (1843 bis 1874) im Jahr 1868 wohnte er zunächst im ehemaligen Amtshaus der Herrschaft Schramberg ("Schlössle") und nach seiner zweiten Heirat im Jahr 1882 mit Freiin Elisabeth von Mylius (1856 bis 1926) im Schloss, nachdem sein verwitweter Vater seinen Alterssitz im "Schlössle" genommen hatte. Nach dessen Tod im Jahr 1890 trat er seine Nachfolge als "Herr zu Schramberg" an und führte auch die Unternehmen fort, welche sein Vater wie andere Adlige gegründet hatte, um neue Einkommensquellen zu erschließen. Die "Gräflich von Bissingen’sche Kunstmühle und Teigwaaren-Fabrik", die erste Nudelfabrik in Deutschland, brachte ihm auch den volkstümlichen Spitznamen "Nudel-Ferde" ein. Das "Gräflich von Bissingen’sche Mühl- und Dampfsägewerk" war mit seiner "Electrischen Centrale" ein Pionier der modernen Energieversorgung in Schramberg.

In der modernen Industriestadt, in welcher der Adelssitz in zunehmendem Maße wie eine ferne Insel aus einer fremden Epoche erschien, lebte Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg mit seiner Familie sehr zurückgezogen.

Im "Schwarzwälder Grenzboten" war am 6. Februar 1912 zu lesen: "Ruhig und still liegt der Herrensitz da; wenn die Herrschaften nicht hin und wieder auf einer Spazierfahrt oder auf dem Wege zur Kirche gesehen würden, könnte man glauben, Schramberg habe eine Repräsentanten des Adels nicht in seinen Mauern, so wenig nimmt die gräfl[iche] Familie, welche nur für sich lebt, Anteil an dem Treiben und Schaffen, welches alle anderen Bewohner der Stadt mit sich zieht."

Ganz der Familientradition entsprechend hatte auch Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg eine "tiefreligiöse Natur" und war ein "strenggläubiger Katholik". Er übernahm 1888 die Schutzvorstandschaft über den neu gegründeten katholischen Gesellenverein (Kolpingsfamilie) und engagierte sich an führender Stelle für das "Katholische Vereinshaus" im Gasthaus Bären. Seine zweite Ehefrau übernahm dagegen die Schutzvorstandschaft über den 1894 gegründeten Elisabethenverein. Einer ihrer Söhne, Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg (1887 bis 1913), wurde katholischer Priester, starb aber im Alter von nur 25 Jahren. Von 1901 bis 1906 war der "Herr zu Schramberg" auch als ritterschaftliches Mitglied in der Zweiten Kammer im Landtag des Königreichs Württemberg vertreten.

Im hohen Alter musste Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg am Ende des Ersten Weltkrieges noch die Novemberrevolution miterleben, die im Deutschen Reich und im Königreich Württemberg das jahrhundertealte Zeitalter der Monarchien hinwegfegte. Zwar hatten der Graf und seine Familie in Schramberg aufgrund ihres allgemeinen Ansehens persönlich nichts zu befürchten, es gab aber in Schramberg im liberalen und sozialistischen Lager wie andernorts überzeugte Adelsgegner.

Im Arbeiterrat hieß es am 11. Dezember 1918: "Von mehreren Rednern wurde betont, daß im Interesse der Allgemeinheit mit diesem alten Zopf und geburtsrechtlichen Vorteilen aufgeräumt werden müsse und in einem demokratischen Staat kein Platz für solche Einrichtungen sei." Seit dem Inkrafttreten der Verfassung der Weimarer Republik am 14. August 1919 waren alle bis bisherigen Adelsvorrechte nicht mehr gültig.

Trauerkundgebung

Der Abschied von Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg und seine Beisetzung in der Familiengruft in der Falkensteiner Kapelle am 8. Januar 1918 war eine "machtvolle Trauerkundgebung" mit großer Beteiligung. "Die dem teuren Verstorbenen hier in so reichem Maße bewiesene letzte Ehrung war uns in der heutigen, traurigen Zeit des allgemeinen Umsturzes ein besonderer Trost", ließ sein Sohn Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg (1870 bis 1956) den damaligen Stadtschultheissen Franz Paradeis (1871 bis 1932) wissen.

Das "Schwarzwälder Tagblatt" schrieb abschließend: "Nun ruht Graf Ferdinand in dem ihm so lieb gewordenen Falkenstein, wohin ihn früher so oft sein üblicher Spaziergang geführt hat. Es war ein guter Herr! Er ruhe im Frieden!"

In der Dauerausstellung "Adelsherrschaft" sind im Stadtmuseum Schramberg zwei Porträts von Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg und Porträts seiner beiden Ehefrauen zu sehen. Die Grabtafeln der Ehepartner sind in der Falkensteiner Kapelle zu besichtigen.