Schramberg Als der Hansel erstmals zu Besuch kam

Darüber, wie sich die Besuche in der anschließenden sogenannten "schweren Zeit" bis 1948 entwickelten, berichtet Schrambergs Stadtarchivar Carsten Kohlmann ausgiebig in der aktuellen Ausgabe der "D’Hoorig Katz".

Im Laufe der Jahre gesellten sich auch die neu hinzukommenden Kleidlesträger sowie der Elferrat der 1949 wiedergegründeten Narrenzunft zu den Hanseln und erfreuen Schwestern, Schüler, Bewohner und Mitarbeiter mit ihrem Besuch. Ebenso seit vielen Jahren ist die Schramberger Stadtmusik mit ihrem Dirigenten dabei, die jeweils vor den Narren in den Saal einmarschiert. Beim Brezelsegen mischen sich dann die Kleidlesträger unters närrische Stiftungs- und Klostervolk und verteilen ihre Brezel, Schokolädle und Würstle. Gemeinsam wird dann zu den Klängen der Stadtmusik geschwoft und getanzt, bis schon wieder der Ausmarsch kommt.

Zu den Ehrengästen zählen dabei nicht nur die Elferräte, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen. Auch die Oberbürgermeister der letzten Jahrzehnte waren regelmäßig mit von der Partie, so auch im vergangenen Jahr Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Vom Jahr der abgesetzten Fasnet 1991 abgesehen, war auch die Stiftungsfasnet 2013 eine besondere: damals verhinderte nämlich starkes Schneetreiben die Fahrt des Narrenbusses von der Talstadt auf die Höhe – und beinahe wären die Narren in der Stiftung St. Franziskus ohne Kleidlesträger und Elferräte unter sich geblieben. Wären da nicht Elfer Udo Neudeck, der direkt von seinem Arbeitsplatz in der Berufsschule herüberkam, und ein Brüele sowie zwei kleine Bach-na-Fahrer aus Stiftungs-Familien gewesen, die bereits im Elisabetha-Glöckler-Saal waren. So gab es eben nur einen Mini-Hanselsprung. Und anstelle der Stadtmusik spielte das "Edelweiß-Echo" auf, das für die anschließende Fasnetsparty der Wohngruppen stets die Livemusik beisteuert und die Stiftungsnarren auch schon vor Eintreffen der Zunft jeweils einstimmt.

Der Sozialdienst des Erwachsenenbereichs Heiligenbronn zusammen mit Ehrenamtlichen organisiert seit Jahren diese Stiftungsfasnet, bei der auch die Wohngruppen ihre Kreativität und Verwandlungskunst demonstrieren.

Der Hanselsprung von Narrenzunft und Stadtmusik ist dabei der absolute Höhepunkt – inzwischen seit nun 75 Jahren. Dem muss das närrische Stiftungsvolk mitsamt den närrischen Schwestern nun noch ein weiteres Jahr entgegenfiebern.

Der traditionelle Besuch der Narrenzunft und Stadtmusik Schramberg am Dienstag vor dem Schmotzigen im Kloster Heiligenbronn kann dieses Jahr wie so vieles nicht stattfinden. Die Narrenzunft hat deshalb beschlossen, die Kosten, die sie für das Auswurfmaterial beim Brezelsegen aufgewendet hätte, den jeweiligen Wohngruppen der Stiftung St. Franziskus zukommen zu lassen.

"Nicht nur für die Bewohner in Heiligenbronn, auch für uns Narren und sicher auch die Musiker der Stadtmusik ist dieser Besuch ein wichtiger und stets emotionaler Termin, der mit vielen schönen Erinnerungen verbunden ist. Hoffentlich sehen wir uns alle im Jahr 2022 wieder", sagt Zunftmeister Tobias Dold.