Schramberg Als das Mehl noch Zähneknirschen verursachte

Die ausgefallenen Körner wurden mit dem Sichter, einem flachen Korb, in die Luft geworfen, damit der Wind den leichten Spelz wegblasen konnte. Mit den Körnern im Sack fuhr man zur Mühle, um Mehl für Brot und Spätzle mahlen zu lassen. In der Wiesenbauernmühle zeigte Martin Grießhaber, wie aus den Körnern in mehreren Mahlgängen feines Mehl wurde. Das Mehl fiel aus einem Sieb in den Mahlkasten, während die größeren Teile, wie Kleie und Bruchkörner, aus dem Kleiekotzer in einen Bottich flossen, der dann wieder in den Trichter über das Mahlwerk zum nächsten Mahlgang gekippt wurde.