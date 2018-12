Schramberg Alphörner erklingen kurz vor Mitternacht

Schrambeg. Zum wiederholten Mal spielt das technisch versierte "Posaunenensemble Armin Rosin" in Schramberg. Novum in diesem Jahr ist, dass außer Posaunen und Percussion auch Alphörner erklingen. Für dieses Konzert hat Professor Armin Rosin selbst Werke bearbeitet, damit sie für drei Alphörner beziehungsweise Posaunen, Pauken und Orgel gespielt werden können.

Zum Quartett gehören Slawa Chumaschenko, Dieter Eckert, Armin Rosin (Posaunen und Alphörner) und Claudius Heinzelmann als Percussionist. Armin Rosin war laut Ankündigung der erste Posaunist weltweit, der eine Langspielplatte mit Posaunenkonzerten bespielte und die Posaune als Solo-Instrument in die Konzertsäle Europas und Asiens einführte. Sein Einsatz für dieses Instrument wurde gewürdigt durch die Aufnahme in "Riemanns Musiker-Lexikon" und in die Akademie der Wissenschaften und Künste.

Martin Bernreuther wurde nach dem Erhalt des Meisterklassen-Diploms und einem Aufbaustudium in Paris zum Professor für Orgel, Improvisation und Cembalo an die Hochschule der Künste der katholischen Universität von Porto, Portugal, berufen. Ein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern und Solisten waren die Rundfunk- und Fernsehaufnahmen der großen Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Leonard Bernstein. 2002 wurde er zum Domorganisten am Eichstätter Dom und amtlichen Orgelsachverständigen des Bistums ernannt.