Schramberg Alles zugestellt

Und der frei zugängliche kleine Parkplatz zwischendrin, ist ebenfalls trotz späterer Stunde belegt. Der Schulhof selbst, früher ebenfalls als Stellfläche genutzt, ist aufgrund seiner Neugestaltung vor wenigen Jahren zum Parken nicht mehr geeignet – und das Zufahrtstor deswegen auch geschlossen.

Genügend Parkplätze würde es um diese Zeit vor der Kreissporthalle geben, auf den dortigen Plätzen herrscht gähnende Leere. Doch für die befragten Sportler ist das keine Alternative: "Zu weit weg", zumal der Eingang zum Stadion "genau auf der entgegengesetzten Seite" liege und man zunächst so um die ganze Anlage herumlaufen müsse.

Mofafahrer geben Vollgas

Eltern von jüngeren Leichtathletik-Kindern hingegen sehen noch einen weiteren Grund dafür, ihre Sprösslinge nicht auf den Weg an der Mensa der beruflichen Schulen vorbei zu schicken: Gleich mehrfach, so ist auch zu beobachten, drehen Jugendliche mit Kleinkrafträdern ihre Runden auf der Schulhoffläche der gewerblichen Schulen – und brausen anschließend, genauso schnell, wie sie gekommen sind, in Höchstgeschwindigkeit über alle Wege in allen Richtungen wieder davon.

Daran hindert sie auch eine Schranke an den beruflichen Schulen nicht: Es wird nur kurz abgebremst, dann seitlich daran vorbeigefahren und anschließend wieder laut Vollgas gegeben.

Und so drängeln sich beispielsweise freitags vor allem zu den Wechselzeiten der einzelnen Sportangebote die Fahrzeuge heftig im Bereich zwischen Halle und Stadion. Oft ist ein Umdrehen gar nicht möglich, weil alle Bereiche, darunter auch die Feuerwehrzufahrt, restliche Rasenflächen und der Notweg entlang des Stadions zum Schulgebäude sowie der Weg davor, komplett zugeparkt sind.

Seitens der Stadt Schramberg lag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme vor, inwieweit die Situation bekannt ist und wie Abhilfe geschaffen werden könnte.