Schramberg "Alles so, wie wir es haben wollten"

Die meisten Stücke des Abends waren Jazz-Standards, wie beispielsweise Jobims Bossa Nova Triste, Blue Mitchells Fungii Mama oder Have You Met Miss Jones. Selbstverständlich durfte auch der eine oder andere Blues nicht fehlen – "der geht", wie Reinhold Hettich es formulierte, "immer, selbst wenn eigentlich gar nichts mehr geht". Die anschließende Jam-Session eröffnete Frank Fuchs, der über viel Bühnenerfahrung unter anderem auch mit der "Hammond Night Jazz Band" verfügt. Mit seiner Gitarre fügte er sich perfekt in die Band ein und demonstrierte beispielsweise mit Frank Sinatras "All of Me" oder "Nat King Coles Route 66", was seine Stimmbänder so hergeben.

Einmal im Monat

Spontan zu einer Darbietung ihres Könnens überredet wurde auch die Schramberger Musicaldarstellerin Katrin Meyer, die sich für George Gershwins weltberühmtes "Summertime" entschied und der ersten Jam-Session einen mehr als würdigen Abschluss bereitete.

"Eigentlich war alles so, wie wir es wollten", fasste Reinhold Hettich den Abend zusammen. "Wir hoffen, dass sich künftig noch viel mehr Musiker auf die Bühne trauen – schließlich ist das spontane und interaktive einer Jam-Session doch genau das, was Jazz ausmacht." Künftig heißt hier übrigens konkret jeden letzten Mittwoch im Monat.