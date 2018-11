Schramberg Alles für die kalte Jahreszeit

Schramberg-Waldmössingen. Ganze Besucherscharen hat der Waldmössinger Wintermarkt bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag in die Heimbach- und Burgstraße gelockt. Kein Wunder, denn das Wetter für einen Bummel bei der 30. Auflage hätte kaum besser sein können. Vor allem an den Hütten und Buden der teilnehmenden Vereine, wo es kulinarische Leckerbissen wie Schupfnudeln, warme Seelen, Fleischküchle und die typische Bratwurst gab, stauten sich die Massen und erschwerten das Durchkommen. Da musste man schon ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, sonst war sprichwörtlich im Vorbeigehen der Glühwein- oder Punschbecher nur noch halbvoll.