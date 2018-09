Schramberg Alle sind aufgerufen, die Große Kreisstadt nicht kleinzureden

Uns schwebt eine Zusammenführung dieser Aktivitäten vor. Sprich: eine Person hat bei der Stadtverwaltung Tourismus und Marketing in der Hand – und das ausschließlich. Hier haben wir große Hoffnung, mit Ayline Liedke die richtige Person gefunden zu haben.

Darüber hinaus hoffen wir, dass sie mit neuen Ideen und Kreativität an diese Mammutaufgabe herangeht. Ihr sollte es gelingen, den Gemeinderat von ihren Ideen zu überzeugen. Sie muss uns mit ihrer Arbeit "heiß" machen. Sie muss uns begeistern.

Schön wäre es, wenn es ihr gelingt, zu inspirieren, zu fantasieren, zu emotionalisieren. Wir wollen die neue Mitarbeiterin aber auch nicht zu stark unter Druck setzen. Sie soll sich in Ruhe einarbeiten können.

Was uns stört, ist, dass oft tolle Ideen, die aus der Bevölkerung kommen, von vielen Zuständigen zerredet werden, im Alltagsgeschäft untergehen oder vom Gemeinderat zerpflückt werden.

Wir wollen nicht mehr, dass gute Ideen an einer Mopsfledermaus oder einem Juchtenkäfer oder anderen unsinnigen Vorschriften scheitern. Wir möchten, dass der gesetzliche Rahmen bis an die Belastungsgrenze interpretiert wird.

Wir haben fünf Burgen und machen nichts daraus. In der Ortenau auf der Geroldseck beispielsweise gibt es Erlebnisführungen, in Hirsau – mitten in der Ruine – Schauspiel und Konzerte, in Tübingen einen Schokoladenmarkt, in Horb Ritterspiele und am Bodensee finden sich, je nach Jahreszeit, Kunstwerke aus Sand oder Schnee. Wie so ein Ereignis etwa laufen kann, haben wir am vergangenen Wochenende beim Barstreet-Festival rund ums Rathaus gesehen.

Wir alle sind aufgerufen, unsere Große Kreisstadt nicht kleinzureden.

Udo Neudeck

( Freie Liste)

Der Kommunalpolitik wird in der Lokalausgabe des Schwarzwälder Boten ab sofort mehr Platz eingeräumt. Deshalb erscheint donnerstags die Rubrik "Standpunkte aus dem Gemeinderat". In diesen Gast-Beiträgen kommen Schramberger Stadträte mit "O-Tönen", Hintergrundinformationen, besonderen Aspekten oder einfach mit Themen zu Wort, die unter den Nägeln brennen. Für den Inhalt sind die Lokalpolitiker selbst verantwortlich. Angesprochen sind sowohl die Stadträte der Fraktionen (CDU, SPD/Buntspecht und Freie Liste), als auch ÖDP und Jürgen Reuter (fraktionslos).

