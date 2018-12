Schramberg Alle Jahre wieder eine Überraschung

Alle Jahre wieder und doch neu: Der Schwank in drei Akten von Klaus Tröbs wurde unter der Regie von Rainer Gaus realisiert. Dabei steht Hausherr Alfred Schneiderhan im Mittelpunkt des Geschehens, der unter einer extremen Terrorphobie leidet. Ob Leibesvisitationen, vermeintliche Briefbomben oder Stacheldraht ums eigene Grundstück: Alles ist dem Protagonisten Recht, um die angebliche Bedrohung von außen, stets als "die Taliban" bezeichnet, abzuwehren. Dass er hierbei an Grenzen stößt, sei es auf die Gegenwehr der eigenen Nachbarschaft oder gar der eigenen Frau Gabi (gespielt von Andrea Deusch) und den eigenen Kindern, darunter Tochter Maria (gespielt von Simone Fader), und Sohn Max (gespielt von Florian Schneiderhan), hält Alfred in seinem Wahn nur wenig auf. Überhaupt ist die Hauptrolle des Alfred Schneiderhan mit Mario Dieterle in guten Händen, dies wird schnell klar: emotionsgeladen und bühnenerprobt bringt er die Konflikte der Handlung stets in ein neues, hitzigeres Tempo und stürmt dabei vom einen Bühnenrand zum anderen, ohne dass ihm die Rolle des wutentbrannten Hausherrn auch nur für einen Moment entgleiten kann.