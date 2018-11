Schramberg Alle froh, dass der Krieg vorbei war

Auf dem Foto ist Karl Langenbacher zu sehen, der am 14. Oktober 1918 im Alter von 23 Jahren in einem Lazarett in Taganrog in Südrussland an einem "Darm- und Lungenkatarrh" starb und einer der letzten Kriegstoten aus Schramberg war. Der Gefreite in der 7. Batterie des Württembergischen Landwehr-Feldartillerie-Regiments Nummer 1 war ein Sohn des Schuhmachermeisters Ferdinand Langenbacher (1846 bis 1923) und seiner Ehefrau Amalia Langenbacher (1862 bis 1931) und ein Bruder der in Schramberg bis heute in Erinnerung gebliebenen Hebamme Amalia Langenbacher (1901 bis 1984). Von Karl Langenbacher leben bis zur Gegenwart Familienangehörige in Schramberg.

Der junge Buchdrucker war ein Bruder des Urgroßvaters des Fotografen Rainer Langenbacher, der in Schramberg die Foto- und Werbeagentur 480Nord betreibt.

"Fliegergefahr"

Im November des Schicksalsjahres 1918 gab es in Schramberg zunächst noch recht schönes Spätherbstwetter. Am 17. November 1918 kam es zum Wintereinbruch. An Allerheiligen musste die Prozession der katholischen Christen auf den Friedhof am Paradiesberg wegen der nach wie vor bestehenden "Fliegergefahr" ausfallen. Dennoch wurden die Gräber zahlreich besucht, insbesondere die der Gefallenen, die manchmal auch in ihrer Heimatstadt beigesetzt werden konnten.

Seit Ende Oktober wurde aufgrund der politischen Entwicklung und der militärischen Situation immer deutlicher, dass der vier Jahre andauernde Krieg nicht mehr lange dauern würde. In der Lokalpresse wurden täglich neue Spekulationen über einen Thronverzicht von Kaiser Wilhelm II. (1859 bis 1941) und über revolutionäre Bewegungen und Demonstrationen im Deutschen Reich veröffentlicht.

Mit großer Spannung – und vor allem Sorge – wurden die Waffenstillstandsbedingungen erwartet, deren Bekanntgabe am 12. November 1918 die Zeitgenossen zutiefst erschütterte.

Große Bitterkeit empfand man zudem über die englische "Hungerblockade". Die Bevölkerung war infolge des Mangels an Lebensmitteln und der Arbeit in der Rüstungsproduktion an der Heimatfront größtenteils ausgemergelt und erschöpft.

Empfang der Soldaten

Mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 war klar, dass die aus Frankreich zurückkommenden Truppen zum Teil auch durch Schramberg kommen würden und hier untergebracht werden mussten. Der Gemeinderat und Bürgerausschuss bildeten dazu eine "Quartierkommission", die der Katastergeometer Rudolf Linkenheil (1880 bis 1939) leitete. Am 14. November 1918 kam als erste Einheit eine Abteilung österreichischer Gebirgsartillerie auf ihrem Weg nach Prag durch Schramberg.

Zum Empfang der Soldaten rief die "Quartierkommission" dazu auf: "Bekränzt die Häuser und laßt die Fahnen wehen!" Das Eintreffen einer neuen Einheit kündigte einige Stunden vorher die Rathaussirene an. Im Rathaus selbst wurde eine "Auskunftsstelle" unter Leitung eines Reserveleutnants eingerichtet. Kurzzeitig bestand während der Truppendurchmärsche in Schramberg auch ein Soldatenrat. Für die Durchmärsche wurde zur Entlastung der Schiltachstraße von Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg (1837 bis 1919) auch der Schlosspark geöffnet.

Die damalige Atmosphäre hat der Zeitzeuge Gerold Grupp (1912 bis 1999) beschrieben: "Tagelang durchzogen größere und kleinere Trupps heimkehrender Soldaten die Stadt. Sie boten ein trauriges Bild […] Man sah nur müde Krieger, eine geschlagene Armee, doch alle waren froh, daß der Krieg vorbei war […] Der Platz um den Hirschbrunnen glich einem Feldlazarett: Neue Verbände wurden angelegt, wunde Füße gepflegt, verschmutzte Unterwäsche wurde gewaschen, die Gulaschkanone lieferte Suppe und Tee."

Kurz vor Kriegsende mussten noch mehrere Soldaten aus Schramberg sterben. Die beiden letzten Gefallenen waren nach derzeitigem Kenntnisstand am 4. November 1918 der Schütze Karl Josef Zeller (1894 bis 1918), der Sohn des gräflichen Mühleverwalters Carl Zeller (1860 bis 1928) und seiner Ehefrau Maria Zeller (1863 bis 1946), sowie der Schütze Oskar Kopf (1899 bis 1918), der Sohn des Malermeisters Rudolf Kopf (1866 bis 1930) und seiner Ehefrau Wilhelmine Kopf (1868 bis 1965).

Diese Familie war vom Kriegselend besonders schwer betroffen, hatte sie doch bereits den Tod des Sohnes Ernst Kopf (1895 bis 1916) zu beklagen, dessen Brüder Adolf Kopf (1890 bis 1953), Rudolf Kopf (1891 bis 1945) und Carl Joseph Kopf (1892 bis 1972) zudem als "Kriegsinvaliden" lebenslang unter ihren Wunden litten.

