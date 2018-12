Schramberg Alfred leidet unter "Terrorphobie"

Schramberg-Waldmössingen. Nach wochenlangem Proben führt die Feuerwehr Waldmössingen unter der Regie von Rainer Gaus das Theaterstück "Fremdenwahn beim Schneiderhan" auf. Die beiden Theaterabende finden am Mittwoch 26. Dezember, und Freitag 28. Dezember, in der Kastellhalle in Waldmössingen statt. Die Generalprobe wird am Nachmittag des 26. Dezembers ebenfalls in der Kastellhalle aufgeführt.