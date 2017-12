Schramberg Aktivitäten der Jugend im Mittelpunkt

Ohne elterliche Aufsicht, dafür unter fachkundiger Anleitung der Jugendleiter, sind die Jugendlichen ab zehn Jahren das ganze Jahr drinnen und draußen unterwegs und haben dabei jede Menge Spaß. Regelmäßig wird dabei geklettert oder gebouldert, entweder in der Kletterhalle "K5" in Rottweil, die der Sektion Oberer Neckar des deutschen Alpenvereins und damit auch zu einem Teil der Bergsteigergruppe Schramberg gehört, oder an der Kletterwand in der Sporthalle Heiligenbronn.

Daneben gibt es auch Kletterübungen an echten Felsen in der Region und gelegentlich sogar Ausfahrten in die richtigen Berge – in die Alpen, wo auch schon mal ohne Handyempfang, dafür mit Schlafsack und Stirnlampe auf einer Hütte übernachtet wird. Nicht immer ist es für die Jugendlichen anstrengend, es gibt auch mal einen ganz coolen Stadtbummel oder man geht gemeinsam Skifahren, ganz entspannt mit Liftunterstützung.

In der Ecke werden die Aktivitäten des JDAV im zu Ende gehenden Jahr nochmals vorgestellt. Neben Mitgliedern und Gästen sind alle Mitglieder der Jugendgruppe willkommen, gern auch mit Eltern, die sich für Bewegung draußen, Klettern und Spaß in der Gruppe begeistern.