Schramberg Ärger um Mülll-Abholung auf dem Sulgen

Schramberg-Sulgen - Den Anwohnern der "Vierhäuser" in Sulgen reicht’s: Seit Wochen gibt es Schwierigkeiten bei der Abholung ihres Mülls. Gelbe Säcke, die am Mittwoch abgeholt werden sollten, bleiben tagelang liegen. "Bis Samstag passierte nichts", erzählt ein Anwohner. Bei der Biotonne spart sich die zuständige Firma Alba oft eine ganze Leerung. Und die Restmülltonnen, die für die Leerung am Samstag bereitstanden, blieben übers ganze Wochenende unberührt.