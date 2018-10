Schramberg Älteste Nachwuchsband spielt im "Bruckbeck"

(E-Gitarre und Gesang), Siegfried Weisser (Bass) sowie Roland Löffler am Schlagzeug spielt die Band erst wenige Monate zusammen, konnte aber laut Mitteilung schon bei einem Auftritt in Kirnbach erste Lorbeeren sammeln. Vorwiegend werden bekannte Oldies präsentiert, aber auch Schlager und Country gehören zum Programm. Für ein zünftiges Oktoberfest also genau das richtige Repertoire. Foto: Band