Schramberg Adventsstimmung rund um das Schramberger Rathaus

Schramberger Vereine, Kindergärten sowie private und gewerbliche Anbieter bereiten ein vielseitiges Angebot. Die Gäste erwarten in diesem Jahr viel kreatives Kunsthandwerk und stilvolle Accessoires, handgemachte Schokoladenspezialitäten und Liköre, hausgemachtes Weihnachtsgebäck und Marmeladen, hölzerne sowie metallene Dekorationsartikel, Glasgravur und Weihnachtsschmuck aller Art.

Der vordere Rathausplatz ist allein für die Kinder reserviert. Dort dreht unter dem großen Weihnachtsbaum an allen drei Tagen ein Kinder-karussell seine Runden. Am Samstag und Sonntag öffnen die Pfadfinder Royal Rangers ihre Jurte. Wer noch ein persönliches Geschenk für Verwandte und Freunde selbst herstellen möchte, ist dort bestens aufgehoben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Pfadfinder bringen wie gewohnt wieder einen kleinen Streichelzoo mit.

Ein festliches Rahmenprogramm rundet den Weihnachtsmarkt ab. Mit weihnachtlichen Melodien unterschiedlicher Stilrichtungen, stimmen Musiker aus Schramberg auf die Adventszeit ein.