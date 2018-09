Schramberg Acht Lesekoffer sind unterwegs

Dass Lesen bildet, ist unumstritten – dennoch ist es mitunter schwierig, Schüler davon zu überzeugen, dass Bildung nicht von Bildschirm kommt, und dass auch Bücher Spaß machen können. Die Lesekoffer, welche die Mediathek Schramberg gemeinsam mit der Buchhandlung Buchlese auf die Reise durch Grundschulen schickt, sollen genau dies erreichen.

Acht prall gefüllte Lesekoffer werden für die kommenden Wochen die Schulbibliothek der Berneckschule ergänzen, ehe sie nach Waldmössingen weiterziehen. Jede Klassenstufe darf sich auf zwei Koffer freuen – rund 60 Bücher mit einer bunten Palette an Geschichten und Sachwissen aller Art.

Der Kofferinhalt wurde so zusammengestellt, dass er einerseits ein breites Themenspektrum abdeckt und andererseits zum Alter und der Lesekompetenz der einzelnen Stufen passt, erklärte Christine Knecht von der Mediathek. Ziel sei es, jedem Kind den passenden Lesestoff zu bieten und so nicht nur die Freude am Lesen zu wecken, sondern auch die Lesekompetenz gezielt zu fördern.