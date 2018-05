Schramberg Abgeordnete stimmen für die Absetzung des Königs

Die Idee, aus der konstitutionellen Monarchie des Königreichs Berneckküste, so nennt sich das Gymnasium Schramberg in der Zeit, in der es als Staat fungiert, eine repräsentative Demokratie zu machen, entstand schon im Wahlkampf der Parteien. Allerdings war es verfassungswidrig, dieses Ziel in das Parteiprogramm aufzunehmen. Der König ist ein Staatsorgan, das den Staat nach außen hin vertreten soll. Das Königspaar wurde per Los bestimmt und entfiel auf zwei Achtklässler. Dem Parlament ist es möglich, mit einer Zweidrittel- Mehrheit die Verfassung zu ändern.

Kürzlich tagten die Abgeordneten und stimmten mit einer großen Mehrheit für die Absetzung des Königs. Es war eine lebhafte Parlamentssitzung, geprägt von vielen Abstimmungen und Diskussionen. In einer separaten Abstimmung beschlossen die Teilnehmer schließlich, anstatt des Königs einen Präsidenten einzusetzen, der den Staat nach außen vertreten soll. Dies sei laut der Abgeordneten wesentlich billiger und außerdem um einiges moderner. Außerdem herrschte bei allen Parlamentsmitgliedern großer Unmut über das dominante Vorgehen des Organisationsteams, welches bereits im Voraus beispielsweise die Grundzüge des Staats ohne Absprache mit dem Volk festgelegt hatte.

"Wir sind das Parlament, gewählt vom Volk und wir vertreten deren Interessen und Wünsche, außerdem wollen wir nur das Beste für unseren Staat", hieß es von Seiten der Oppositionsparteien. Nun soll auch der Staatsnamen noch einmal geändert werden, da der Staat kein Königreich repräsentiert, sondern eine demokratische Republik, die gänzlich gegen eine Monarchie plädiert.