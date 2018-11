Schramberg Abgefahrene Reifen und zwei Joints

Im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit komme dem Schutz der und Bürger vor Wohnungseinbrüchen eine besondere Bedeutung zu, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit dieser Zielrichtung wurden am Donnerstag zwei Kontrollstellen mit je sieben Einsatzkräften zunächst in Dunningen und anschließend in Schramberg eingerichtet.

Im Rahmen der Kontrolle in Dunningen, Freudenstädter Straße, wurden von 16.30 bis 18.30 mehrere Verkehrsverstöße geahndet. Neben einem nicht angelegten Sicherheitsgurt wurde ein Auto mit abgefahrenen Reifen beanstandet.