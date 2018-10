Schramberg Ab Dienstag wird die Lauterbacher Straße voll gesperrt

Für Fußgänger bleibt in der Lauterbacher Straße der rechte Fußweg offen. Der Fußweg entlang der Berneckstraße als Zugang zum Busbahnhof ist gesperrt. Von der Fußgängerzone und vom Mühlegraben her werden die Fußgänger in Richtung City-Center umgeleitet, wo sie dann an der Fußgängerampel zur Querung der Berneckstraße wieder in Richtung Busbahnhof geleitet werden. Die Stadtverwaltung und die beteiligten Firmen sind bestrebt, die Arbeiten zügig durchzuführen und die Lärm- und Staubentwicklungen und die sonstigen Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.

Am kommenden Montag, 8. Oktober, beginnt mit den Entkernungsarbeiten auch der Abbruch des ehemaliges Notariats II+IV (Berneckstraße 25). Die gesamte Maßnahme soll laut Stadtverwaltung bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Aus Sicherheitsgründen ist eine Teilsperrung der Berneckstraße notwendig.

Die Mitarbeiter vom Fachbereich Umwelt und Technik, Abteilung Hochbau, stehen für weitere Informationen zu diesen Maßnahmen und Rückfragen unter Telefon 07422/292 80 zur Verfügung.