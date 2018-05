Schramberg 98 Tiere aus Hortung aufgenommen

Zur großen Last werden auch die finanziellen Folgen der Tierunterbringung. Die Vereine haben zusätzliche Kosten für Tierärzte, Futter und Personal zu stemmen, für die eigentlich das Veterinäramt als vollziehende Behörde aufkommen müsste, so Di Simio. Doch er ist skeptisch: "Seit einigen Jahren prangern wir die Praxis des Veterinäramts im Kreis Rottweil an, weggenommene Tiere bei den Tierschutzvereinen abzuladen und dann diese auf den Kosten sitzen zu lassen." Bei einem Fall in der aktuellen Größenordnung, könne manch ein kleinerer Verein, der in bester Absicht geholfen habe, in finanzielle Schieflage geraten. Di Simio fordert deshalb, allen Vereinen die Kosten, die durch die Tiere aus der Beschlagnahmung entstanden sind, zu ersetzen.