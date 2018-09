Schramberg 84 Händler bieten am Wochenende ihre Waren an

Feuerwehr bewirtet

Laut Heiligenbronns Feuerwehr-Abteilungschef Alois Kimmich gibt es das süße blaue Obst (und Birnen) an einem Stand der Feuerwehr in der Kirchstraße in genügender Menge und in guter Qualität.

Seit vielen Jahren pflege die Wehr mit einem Obstbauer in der Ortenau gute Kontakte und sei ein ständiger Abnehmer, so Kimmich. Freilich gehört zum Zwetschgenmarkt seit 1994, als der Standort unterhalb der Gaststätte Schwarzwaldstube in die Straßen verlegt wurde, eine Bewirtung im Festzelt auf der Wiese neben der Turnhalle der Stiftung St. Franziskus, wofür die Feuerwehrabteilung Heiligenbronn in vielfältiger Weise sorgt.

Los geht es dort am Freitag, 7. September, um 16 Uhr mit dem Fassanstich, anschließend wird Schlachtplatte in vielen Variationen serviert. Abends spielt ab 20 Uhr das Sulgener Musik-Duo "Alexandra und Mike" zum Tanz auf. Musikalische Unterhaltung gibt es auch am Samstag im Festzelt ab 18.30 Uhr, wofür die "Heimathelden" aus Böhringen mit einem Mix aus Polkas, Schlagern und Oldies sorgen werden. Bewirtet wird schon ab 9.30 Uhr, sodass hungrige und durstige Marktbummler jederzeit einkehren und sich stärken können.

Zu Ehren Mariä Geburt lädt die Kirchengemeinde St. Gallus am Sonntagmorgen um 9 Uhr zu einem Festgottesdienst ins Zelt ein, dem sich gegen 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Musikverein Seedorf anschließt.

An allen Tagen ist der Eintritt frei und es wird Schlachtplatte serviert, so lange der Vorrat reicht. Die Speisekarte der Feuerwehr hält aber noch andere Gerichte wie Currywurst und Pommes parat. Auch gibt es Kaffee und verschiedene Kuchen und Torten aus eigener Herstellung, wofür die Feuerwehr-Frauen sich seit Jahren ins Zeug legen. Es gibt aber auch weitere Kuchenspenden von Bürgerinnen aus Heiligenbronn.