Schramberg 750 000 Euro Zuschuss für die Festhalle Tennenbronn

Schramberg-Tennenbronn (sw). Für die künftige Festhalle in Tennenbronn fließt über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes ein Zuschuss von 750 000 Euro. Weitere 46 750 Euro sollen zur Innenentwicklung an zwei weitere nicht näher bezeichnete Projekte in dem Stadtteil fließen. 238 000 Euro kommen zudem sieben Projekten zur Innenentwicklung im Stadtteil Waldmössingen zugute. Insgesamt, so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, werden in Schramberg zehn Projekte gefördert. Insgesamt liegen dieangestoßenen Investitionssummen für diese bei rund dem zehnfachen des angekündigten Zuschusses: Rund zehn Millionen Euro.